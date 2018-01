IBGE: taxa de desemprego fica em 9,5% em novembro A taxa de desemprego apurada pelo IBGE nas seis principais regiões metropolitanas do País ficou em 9,5% em novembro ante 9,8% em outubro, segundo divulgou na manhã desta quinta-feira o IBGE. A taxa veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções (9,4% a 9,9%) e um pouco abaixo da mediana das previsões (9,6%). A taxa foi a menor apurada desde novembro de 2005, quando chegou a 9,6%. O mercado de trabalho, em novembro deste ano, assim como em 11 meses de 2006, ficou estável em termos quantitativos, mas melhorou qualitativamente, segundo avalia Cimar Azeredo, gerente da pesquisa mensal de emprego do IBGE. Azeredo considera sem variação estatística significativa as variações de -2,6% no número de desocupados em novembro ante outubro e de +2,5% ante novembro de 2006. Outra variação considerada como estabilidade pelo instituto é a de 0,3% no número de ocupados ante outubro. Ele explica que isso ocorre por causa da margem de intervalo prevista na metodologia de cálculo dos dados do desemprego, que considera algumas magnitudes de variação como estáveis. A "estabilidade" na taxa de desemprego, disse ele, ocorreu porque "não houve geração de postos de trabalho, a economia não foi dinâmica o suficiente para isso e houve estabilidade na taxa". A taxa de desemprego apurada na média de 11 meses (janeiro a novembro) de 2006 ficou em 10,1%, praticamente inalterada em relação a taxa de 10% apurada em igual período do ano passado. "Em 11 meses, 2006 é sem graça, muito mais do que 2005, que apresentou melhoria mais forte (na taxa de desemprego) em relação ao ano anterior", disse Azeredo. Em 2004, em 11 meses, a taxa havia sido de 11,6%. Para ele, "em 2006 parece que houve desaceleração no crescimento do emprego, quantitativamente o mercado está parado, qualitativamente não, porque há mais pessoas com carteira assinada e ganhando mais". O fato de a taxa de desemprego não ter caído mais em 2006 "não é uma surpresa, o PIB (do terceiro trimestre) já mostrou que a economia não tem sido dinâmica o suficiente para gerar mais vagas". O número de ocupados nas seis regiões totalizou 20,73 milhões de pessoas, com aumento de 0,3% ante outubro e de 3% perante novembro de 2005. A população desocupada somou 2,18 milhões em novembro com queda de 2,6% ante outubro e aumento de 2,5% ante novembro do ano passado. O rendimento médio real dos ocupados aumentou 0,6% em novembro ante outubro e 5,7% ante novembro do ano passado. Na média dos 11 meses deste ano, houve elevação de 4,3% ante igual período de 2006. O número de ocupados com carteira de trabalho assinada ficou estável (mais 0,1%) em novembro ante outubro, mas cresceu 6,0% ante novembro do ano passado. Não foram divulgados os dados em 11 meses desse indicador. Matéria ampliada às 13 horas