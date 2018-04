IBGE: taxa de desemprego sobe a 8,2% em janeiro A taxa de desemprego apurada pelo IBGE nas seis principais regiões metropolitanas do País subiu para 8,2% em janeiro, ante 6,8% em dezembro. Em janeiro de 2008, a taxa havia sido de 8%. O rendimento médio real dos trabalhadores ficou em R$ 1.318,70 em janeiro, com variação de 2,2% ante dezembro e de 5,9% na comparação com janeiro de 2008.