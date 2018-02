IBGE: tomate e gasolina puxam IPCA-15 de novembro

Os alimentos, de acordo com o IBGE, subiram 0,39% em novembro, após terem registrado uma queda de 0,25% em outubro. Altas de preços expressivas foram identificadas em produtos como cebola (19,05%), batata-inglesa (9,63%), açúcar refinado (4,51%), óleo de soja (3,74%) e carnes (1,07%).

A alta da gasolina, conforme o IBGE, resultou do impacto do aumento do preço do litro do álcool, que subiu 9,13%. Outra alta importante no grupo de transportes foi apurada em automóveis novos, que tiveram seus preços elevados em 1,11%, enquanto as passagens aéreas subiram 18,03%. O grupo dos produtos não alimentícios acelerou os reajustes de 0,31% em outubro para 0,45% em novembro.