IBGE: varejo só deve retomar expansão de 2008 em 2010 O técnico da coordenação de comércio e serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Reinaldo Pereira, acredita que a tendência do setor de varejo é de aumento nas vendas agora em diante, com "resultados mais robustos", mas avalia que o comércio só deverá retornar ao ritmo de expansão de 2008, quando chegou a um crescimento acumulado de 9,1%, a partir de 2010. "Há uma tendência de crescimento e daqui para frente acreditamos que não teremos números negativos, por causa da retomada do crescimento da economia", disse.