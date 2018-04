IBGE: vendas do varejo acumulam alta de 10,4% no ano As vendas do comércio varejista nacional aumentaram 1,2% em setembro ante agosto deste ano, na série com ajuste sazonal, segundo divulgou hoje o IBGE. Na comparação com setembro do ano passado, as vendas do varejo subiram 9,4%. No ano, as vendas do comércio acumulam alta de 10,4% e em 12 meses, de 10,3%.