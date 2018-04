IBGE: vendas do varejo caem 0,3% em dezembro As vendas do comércio varejista caíram 0,3% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal, divulgou esta manhã o IBGE. Na comparação com dezembro de 2007, as vendas do varejo aumentaram 3,9%. O comércio fechou o ano de 2008 com uma expansão acumulada nas vendas de 9,1% ante o ano anterior. Em 2007, o varejo havia registrado um crescimento de 9,7% na comparação com 2006.