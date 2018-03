IBGE: vendas do varejo crescem 0,7% em agosto

Na comparação com agosto do ano passado, as vendas do varejo aumentaram 4,7%. Neste confronto, as expectativas variavam de 3,5% a 5,9%, com mediana de 5%. No ano, as vendas do setor acumulam alta de 4,7% e, em 12 meses, alta de 5,4%.

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista registrou alta de 0,96% no trimestre encerrado em agosto ante o terminado em julho, segundo o IBGE. O resultado de agosto mostra uma aceleração em relação aos índices de média móvel apurados em julho (0,89%) e junho (0,67%).