IBGE: vendas do varejo sobem 1,4% em outubro

Na comparação com outubro do ano passado, as vendas aumentaram 8,4% em outubro deste ano e também superaram o teto das previsões. Neste caso, as projeções tinham variação positiva de 5,5% a 7,5%. Com o resultado, o varejo acumula alta de 5,1% em 2009, até outubro, e de 5,0% nos 12 meses encerrados em outubro.

Varejo ampliado

As vendas do comércio varejista ampliado, que incluem automóveis e materiais de construção, registraram queda de 2,6% em outubro ante setembro, mas subiram 11,2% na comparação com outubro do ano passado. Ante o mês anterior, a queda apurada pelo IBGE refletiu o recuo de 15,8% nas vendas de veículos e motos, partes e peças. Nessa mesma comparação, os materiais de construção elevaram as vendas em 0,8%. Já em relação a outubro do ano passado, as vendas de veículos subiram 20,0%, enquanto o desempenho dos materiais de construção foi negativo (baixa de 4,5%).