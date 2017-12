IBM confirma transferência da sede de Miami para SP A IBM confirmou que está planejando a transferência de sua sede na América Latina de Miami, nos Estados Unidos, para a cidade de São Paulo. Apesar de não fornecer muitos detalhes sobre a estratégia, a companhia informou que a mudança deve ocorrer ao longo do próximo ano. Segundo a empresa, a idéia é obter uma proximidade maior com o Brasil, que se transformou em seu principal mercado na região. Seguindo essa mesma linha, a empresa afirmou que a escolha pela cidade de São Paulo pode ser explicada pela força de sua base de clientes local. A IBM esclareceu que a transferência da sede latino-americana para São Paulo não significa que toda a operação brasileira será centralizada na cidade. De acordo com a companhia, os principais executivos para áreas como petróleo e energia continuarão instalados no Rio de Janeiro (RJ), onde estão seus maiores clientes nesses setores.