IBM deve demitir 8 mil neste atual trimestre A IBM irá demitir até 8 mil de seus funcionários, o equivalente a 2,5% de sua força de trabalho, durante o atual trimestre, informou fonte familiar com o assunto. Será a maior redução de pessoal já realizada desde o início de 1990. Um porta-voz da IBM negou-se a comentar sobre eventuais planos de demissões. Em janeiro, a companhia havia anunciado outras medidas para reduzir custos, com a terceirização das operações de computadores pessoais. A IBM também já demitiu 1 mil de seus funcionários das operações de semicondutores. Embora a maior fabricante de computadores do mundo já tenha cortado substancialmente seus custos, analistas disseram que os gastos da empresa permanecem muito elevados em relação as suas receitas. "A IBM tem feito um bom trabalho na administração de seus gastos, mas no primeiro trimestre suas receitas caíram 11,8% e as despesas recuaram apenas 3%", observou um especialista. O presidente da IBM, Samuel J. Palmisano, alertou funcionários internamente no fim do mês passado que a companhia teria de reduzir suas operações.