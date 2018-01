IBM fará a maior recompra de ações de sua história O conselho da International Business Machines (IBM) aprovou a elevação de 11% do dividendo trimestral - valor pago, em dinheiro, aos acionistas de uma empresa quando esta divide parte do lucro do exercício financeiro pelo número total de ações da empresa. A IBM também autorizou a recompra de US$ 5 bilhões de ações. Trata-se da maior recompra de ações já feita desde a fundação da empresa, que tumultuou o mercado acionário ao anunciar, no dia 14 de abril, resultado abaixo das expectativas no primeiro trimestre. O dividendo anual foi elevado de US$ 0,18 para US$ 0,20 e será pago no dia 10 de junho aos acionistas que tiveram o papel na carteira no dia 10 de maio. O programa de recompra, por sua vez, autoriza a aquisição de 67 milhões de papéis, ou 4,2% das ações que estão disponíveis no mercado, considerando-se o preço de fechamento de ontem, a US$ 74,61. As informações são da Dow Jones.