IBM nos Estados Unidos e Rhodia na França anunciam demissões A IBM Corp. anunciou que está reduzindo 200 empregos em sua divisão de software como parte de um esforço para melhorar a eficiência de suas operações. O porta-voz da IBM John Reilly não especificou o número de cortes, mas disse que seria de 0,5% do total de 38.000 funcionários da divisão de software. Os funcionários afetados, que estão espalhados em mais de 20 escritórios da IBM ao redor dos EUA, foram notificados entre ontem e hoje, disse Reilly. Em setembro, a IBM já havia realizado um corte no grupo de software, de 400 empregos, principalmente na área administrativa e de marketing. No total, a IBM emprega mais de 315.000 pessoas. Rhodia também anuncia corte A fabricante de produtos químicos francesa Rhodia SA disse que irá reduzir quase 1.000 empregos à parte do plano de reestruturação anunciado anteriormente. Em nota, a Rhodia disse que informou os representantes dos trabalhadores que planeja reduzir 984 empregos, de uma força de trabalho total de 23.600 empregos, como parte das ações para reduzir os custos anuais. Do total de cortes, 728 ocorrerão na Europa, disse a Rhodia. As informações são da Dow Jones.