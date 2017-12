IBM pagará US$ 320 milhões para finalizar processo A IBM Corp terá um encargo de US$ 320 milhões no resultado do terceiro trimestre como parte de um acordo para encerrar um processo judicial relacionado com seu plano de aposentadoria. A companhia informou que US$ 300 milhões em benefícios de aposentadoria estarão disponíveis aos queixosos segundo o acordo fechado, que ainda necessita de aprovação final. Há um ano, um juiz federal do estado de Illinois entendeu que a IBM discriminou os trabalhadores mais velhos quando, em 1999, promoveu mudanças em seu plano de aposentadoria. Uma porta-voz da companhia disse que o encargo de US$ 320 milhões sobre o resultado do terceiro trimestre é sobre dados pré-impostos. Sobre uma base por ação, o encargo será de cerca de US$ 0,13, disse. Em nota, a IBM disse que sob o acordo em princípio, sua responsabilidade para as ações que estão sendo movidas está limitada em US$ 1,4 bilhão. As informações são da Dow Jones.