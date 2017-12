Ibmec divulga ranking dos melhores analistas O analista Marcos Severine, da Sudameris Corretora, foi o primeiro colocado no ranking de analistas relativo ao terceiro trimestre deste ano. As 26 recomendações de Severine proporcionaram um retorno de 49,46% no período em questão. Os profissionais que ficaram entre o segundo e terceiro lugar no ranking foram: José Villela, da Fama Investimentos; Maria Karahalis, do Goldman Sachs (36,05%) e Daniel Altman, do Bear Stearns (27,89%), empatado com Gordon Lee, do Goldman Sachs. Severine, especialista no setor de energia, acredita na consolidação do setor em 2001 e alerta o investidor para que fique atento ao modelo de venda de Furnas, Copel e eventualmente Cemig. Segundo ele, caso a venda dessas empresas seja pelo sistema de pulverização, o mercado será beneficiado. Na opinião do analista, as principais apostas entre as elétricas são Light, com potencial de valorização de 75,00% e Eletrobrás, oferecendo oportunidade de ganho de 37,95%. Copel e Gerasul também estão na lista das recomendações, com perspectivas de alta de 52,30% e 33,54%, respectivamente. O ranking de analistas é divulgado trimestralmente pela Agência Estado e elaborado pelo professor do Ibmec Business School, Antônio Zoratto Sanvicente.