Ibmec: fundos de ações perdem Os fundos de ações tiveram o pior desempenho entre as demais categorias de fundos em um período de quatro anos. A conclusão é de um estudo preparado pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) para a Agência Estado. Segundo o Ibmec, os fundos de ações acumularam rentabilidade real de 43,28% no período de junho de 96 a junho de 2000. No mesmo intervalo, os FIFs genéricos - que podem mesclar aplicações em renda fixa, câmbio e derivativos - tiveram retorno real de 50,01%, seguidos dos FIFs renda fixa, com 60,36%. Os cálculos descontam as taxas de administração. A melhor performance ficou por conta dos fundos cambiais, com valorização real de 97,33%. A inflação do período - medida pelo Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna - foi descontada, apresentando elevação de 38,80%. A pesquisa mostra ainda que o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) registrou ganho nominal de 176,76% em quatro anos. Descontado o IGP-DI, o retorno real do Ibovespa é de 99,39%. Taxas comprometem rendimento dos fundos de ações Segundo Antonio Zoratto Sanvicente, professor do Ibmec e autor do trabalho, o menor rendimento dos fundos de ações deve-se à cobrança de taxas de administração e ao fato de as carteiras administradas optarem por um risco menor do que o da carteira teórica do Ibovespa. Os fundos de ações trazem na carteira outros ativos, como títulos de renda fixa, por exemplo. O sócio responsável pela gestão de renda variável do Banco Pactual, Patrick O´ Grady, observou que a menor rentabilidade dos fundos de ações teve influência de uma série de fatores "ruins para a Bolsa e positivos para a renda fixa", como as altas taxas de juros.