Ibmec: mais fundos ganham nota máxima O Rating AE/Ibmec de fundos de ações apontou aumento no número de carteiras que receberam a nota máxima em junho. Dos 328 fundos analisados no período, 72 conquistaram o conceito "A". Em maio, foram 66, entre 318 carteiras, que obtiveram essa pontuação. O rating é realizado pelo professor Antonio Zoratto Sanvicente, do Ibmec Educacional, com exclusividade para a Agência Estado. Ao dar notas para os fundos, o Ibmec avalia prêmio e volatilidade das carteiras. Dos avaliados, 18 foram promovidos de conceitos inferiores, sendo seis da nota "C" e 12 da "B". O Boston Asset Management e o Safra conseguiram elevar a nota de dois fundos cada um. Os beneficiados foram Boston Ibovespa Select, Boston Small Cap Valuation, Safra Carteira Mista e Safra Setorial Energia. A Fama Investimentos obteve uma melhora de rating para sua carteira de segunda linha, o Fama Futurewatch. Foram as estratégias mais conservadoras, com foco em ações de empresas exportadoras e pouco endividadas, que beneficiaram as carteiras acompanhadas pelo Rating AE/Ibmec. No entanto, os gestores já estão se preparando para reposicionar as aplicações. Segundo eles, o mercado está oferecendo oportunidades baratas e a expectativa de recuperação começa a ganhar mais força.