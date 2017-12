Ibolsa: aplicação online nos EUA A www.ibolsa.com prepara-se para operar no Brasil. A corretora on-line possibilitará negociações no mercado de ações norte-americano em português e espanhol. O site é dirigido a investidores na América Latina, Espanha e Portugal. Álvaro Catão, presidente do Ibolsa, diz que o portal oferecerá negociações on-line com mais de dez mil ações norte-americanas. O portal está sendo lançado na Fenasoft e começará a operar em breve. A sede da empresa é nos Estados Unidos.