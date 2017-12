iBolsa lança site para investir nos EUA A corretora iBolsa fez o lançamento oficial do seu site para oferecer aos investidores internacionais, especialmente da América Latina, conteúdo com informações financeiras do mercado americano em tempo real e escrito em três línguas, além da possibilidade de negociar ações na Bolsa de Nova York. A corretora online dispõe de um programa de educação para investidores escrito em inglês, português e espanhol. No site também estão disponíveis salas de chats e painéis de mensagens, além de suporte online ao cliente. A iBolsa, que está sediada em Boca Raton, nos Estados Unidos, operará sob a supervisão da Securities Exchange Commission (SEC), que corresponde à CVM americana, e da National Association Securities Dealers. O acesso às seções do site da iBolsa será gratuito. Quem quiser operar na bolsa americana pelo site da corretora pagará taxas a partir de US$ 19,95.