Ibope: atividade em shoppings cai 0,1% no 1º semestre

De acordo com o diretor de Planejamento e Atendimento da Divisão de Geonegócios do Ibope, Antonio Ruótulo, o MercadoFlux manteve-se praticamente estável no primeiro trimestre, mas se deteriorou a um índice médio de 2% ao mês entre abril e junho. "A leitura é que o consumidor se retraiu mais nesses meses", afirmou, lembrando que os shoppings funcionam não apenas como centro de compras, mas também de lazer, um segmento bastante prejudicado pela crise econômica.

"O nível de desemprego ainda está alto, a renda caiu e uma das primeiras atividades que os consumidores cortaram foram as visitas ao shopping", afirmou. Ruótulo avaliou que, assim como ocorre nos Estados Unidos, os consumidores brasileiros trocam as atividades realizadas fora do lar por aquelas que possam fazer dentro de casa. "Não é à toa que as vendas dos supermercados têm aumentado."

Todas as regiões metropolitanas submetidas à análise apresentaram variação negativa na atividade comercial de shoppings, em relação a junho de 2008. Belo Horizonte teve a maior queda, de 5%, enquanto em São Paulo a variação negativa foi de 2,5% e no Rio, de 1 %. Por tamanho de shopping, os de médio porte mantiveram-se praticamente estáveis (0,2%), enquanto os grandes e pequenos tiveram baixa de 2% e 3%, respectivamente.

De acordo com o Ibope, o MercadoFlux é calculado com base na análise cruzada de múltiplas variáveis, como fluxo de consumidores, potencial de consumo qualificado para produtos vendidos em shopping center, demografia da região e características estruturais de cada centro de compras, tornando-o um indicador da performance geral do mercado.