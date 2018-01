Ibope mostra expectativa maior de alta da inflação O porcentual de pessoas que acredita em alta na inflação nos próximos seis meses subiu para 41% em dezembro, ante 30% em setembro, segundo a pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta segunda-feira. No caso contrário, o número de entrevistados que espera queda nos preços caiu de 2% para 19%. Também houve recuo de 40% para 33% dos entrevistados que não esperam mudanças no porcentual de inflação. O levantamento mostrou ainda um avanço de 37% para 42% o total de entrevistados que espera aumento do desemprego também nos próximos seis meses. Diminuiu de 33% para 31% o número de pessoas que espera queda do desemprego e baixou de 26% para 23% aqueles que não projetam mudanças no quadro. O Ibope entrevistou 2.002 pessoas, entre os dias 7 e 10 deste mês, em 140 municípios do País.