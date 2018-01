Ibovespa altera carteira de fundos O BBA Capital Icatu, por exemplo, começou o ajuste de sua carteira com um mês de antecedência. "Aos poucos retiramos as ações do recibo Telebrás, que não interessavam, e compramos os papéis da Globocabo, quando eles correspondiam a até 3% da carteira prévia divulgada pela Bolsa de Valores de São Paulo. Além disso, ampliamos a participação da Cemig e do Bradesco em 1%", diz André Paes, responsável pela renda variável do BBA. O Banco do Brasil, maior administrador de fundos de ações do País (R$ 395 milhões), alterou a estratégia há dez dias. "Procuramos reduzir o número de papéis do recibo Telebrás, mas não zeramos nossa posição porque não sabemos como ficará o índice pulverizado", afirma Paulo César Monteiro, gerente de Fundos de Renda Variável da BBDTVM. Já o BankBoston preferiu alterar seus fundos nos últimos dias. Nos fundos de ações ativos, aqueles que têm como meta superar o Ibovespa em rentabilidade, foram mantidas algumas apostas. Além disso, houve um aumento do percentual de papéis do setor elétrico, em especial Copel e Cemig. "Apenas as ações da Globocabo foram compradas uma semana antes da alteração do índice. A maioria dos negócios, dependendo da liquidez, foi fechada na véspera", diz Júlio Ziegelmann, diretor do BankBoston. O mesmo tipo de estratégia foi adotado pelo Lloyds Asset Management (LAM). Foi feita a divisão do recibo na Bovespa. Isso porque a instituição não queria desfazer-se totalmente dos papéis. De acordo com Gilberto Poso, diretor da LAM, nos fundos passivos, aqueles que seguem a rentabilidade do Ibovespa, o número de papéis do Índice foi ampliado de 15 para 25. Isso porque existe uma maior pulverização do Índice. Os novos papéis Quanto às novas empresas no Índice, o Lloyds preferiu esperar para fazer a remodelação de carteira. Isso deverá ocorrer após uma definição de tendência do mercado, porque a LAM também tem dúvidas sobre os efeitos da pulverização do Ibovespa. O BBA decidiu evitar ações da Acesita e da Sabesp, estreantes na nova composição do índice. Já o CCF Brain optou por não se desfazer de boa parte dos recibos. Preferiu utilizar operações de derivativos, opções e papéis do índice futuro da bolsa para equipar seus fundos. "Por muito tempo, ainda, o recibo terá boa liquidez, mesmo estando fora do Ibovespa", diz Rogério Bastos, diretor-adjunto de Gestão de Fundos. O Sudameris teve facilidades para adaptar-se à mudança. Não teve de preocupar-se com as alterações no índice porque já tinha as novas ações em sua carteira. "Procuramos replicar a mudança na mesma proporção, aproveitando as oportunidades", diz Eduardo Cavalheiro, gestor de Renda Variável do Sudameris.