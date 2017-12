Ibovespa: as maiores altas de 2000 A Embraer liderou com folga a lista dos maiores ganhos registrados este ano entre as ações que integram o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Além da primeira colocação, as ações da empresa aeronáutica tiveram o oitavo melhor retorno. A pesquisa foi feita pela Agência Estado, com base nos dados da Economática, e considerou os preços de fechamento até o pregão de anteontem (27). Embraer PN (preferencial, sem direito a voto) acumulou alta de 129% e a ON (ordinária, com direito a voto), de 41,6%. Cesp PN aparece em segundo lugar (98,6%), seguida por CRT Celular PNA (95,2%). No mesmo período, a Bolsa recuou 11,1%. "Esperávamos um bom desempenho das ações, mas o resultado superou a expectativa", comentou o vice-presidente financeiro da Embraer, Antonio Luiz Pizarro Manso. Em razão do fraco desempenho da Bolsa, afirmou, ele estimava que os papéis PN encerrassem o ano em torno de R$ 15,00 a unidade. O preço, no entanto, já bateu os R$ 18,00. As ações PN da AmBev, com valorização de 90,4%, ficaram em quarto lugar. Além da CRT Celular, o acompanhamento aponta outras três empresas de telefonia entre os destaques: a Tele Centro Oeste Celular PN (88,9%) em quinto, e a Telemig Celular PN (51,9%) e CRT fixa PNA (40,7%), na sétima e nona colocações, respectivamente. O vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Telemig Celular, João Cox, acredita que o setor de telecomunicações continuará sendo muito procurado pelos investidores em 2001. No primeiro semestre, observou, os papéis devem sofrer forte influência dos preparativos para os leilões das Bandas C, D e E. Os outros destaques revelados pelo estudo são as Centrais Geradoras do Sul do Brasil (Gerasul) ON, na sexta colocação (56,3%), e Telerj PN (29,2%), em décimo lugar. Leia a seguir mais sobre os papéis de empresas que compõem o Ibovespa com os piores rendimentos no ano.