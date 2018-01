Ibovespa bate mais um recorde e fecha em alta de 12,24% no mês Mais um mês de absoluto sucesso para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Com volume financeiro médio perto de R$ 1 bilhão diário, o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ? conseguiu romper os 19 mil pontos, superou os 20 mil neste último dia útil do mês e acumulou alta de 12,24% em novembro. O próximo alvo serão os 21 mil pontos, só 4% distantes do nível desta sexta-feira. O índice teórico paulista hoje subiu 1,12%, para 20.183 pontos, e o giro somou R$ 871 milhões. No ano, o ganho nominal do Ibovespa atinge 79,12%. No mercado de juros futuros, as taxas tiveram mais um dia de queda. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos com taxas pós-fixadas (DIs) e vencimento em julho pagaram taxa de 15,94% ao ano, frente a 15,96% ao ano ontem. O contrato com vencimento em janeiro pagou juros de 16,91% ao ano, frente a 16,93% ao ano ontem. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,9470 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,10% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,9570, que foi a máxima cotação do dia. A mínima desta sexta-feira foi de R$ 2,9400. Com o resultado de hoje, o dólar encerra o mês em alta de 2,83% e acumula baixa de 16,75% em 2003.