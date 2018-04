Ibovespa bate novo recorde e fecha acima de 47 mil pontos A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou nesta terça-feira, 10, fechamento recorde pelo quarto dia consecutivo, superando 47 mil pontos pela primeira vez. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, subiu 0,68% e fechou em 47.174 pontos. A pontuação histórica no intraday continua, no entanto, a ser os 47.239,3 pontos anotados na segunda-feira. Nesta terça, a máxima do indicador foi a 47.234 pontos. O giro financeiro somou R$ 3,54 bilhões. O dólar comercial fechou em discreta alta nesta terça, influenciado por ajustes em meio à expectativa de uma atuação mais forte do Banco Central para conter a tendência de valorização do real. Após cinco sessões consecutivas de baixa, a moeda norte-americana avançou 0,15% e fechou a R$ 2,0280. O BC fez nesta sessão uma pesquisa de demanda para possível realização de um leilão de swap cambial reverso na quarta-feira (troca de títulos em dólar por papéis indexados a juros). Nesse tipo de operação, que tem efeito de uma compra futura de dólares, o mercado ganha quando a variação do juro é superior à do câmbio. A moeda norte-americana ameaça cair abaixo de R$ 2 pela primeira vez desde fevereiro de 2001. Matéria alterada às 17h53 para acréscimo de informações