Ibovespa: carteira válida para maio a agosto A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acaba de divulgar a carteira definitiva do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - para o período de maio a agosto. Confira a tabela abaixo com o nome da ação, o tipo e a participação no Índice. Ação Tipo Participação ACESITA PN * 0,972 AMBEV PN * 1,147 ARACRUZ PNB 0,949 BRADESCO PN * 4,607 BRADESPAR PN * ED 1,821 BRASIL ON * 0,2 BRASIL PN * 0,983 BRASIL T PAR ON * ED 1,248 BRASIL T PAR PN * ED 4,196 BRASIL TELEC PN * 2,473 CELESC PNB ED 0,57 CEMIG ON * 0,18 CEMIG PN * 2,721 CESP PN * 1,274 COPEL PNB* 0,976 COPENE PNA* 0,328 CRT CELULAR PNA* 0,95 ELETROBRAS ON * 1,961 ELETROBRAS PNB* 3,048 ELETROPAULO PN * 0,596 EMBRAER ON 1,062 EMBRAER PN 1,111 EMBRATEL PAR ON * ED 1,903 EMBRATEL PAR PN * ED 4,716 GERASUL ON * 0,225 GERDAU PN * 0,878 GLOBO CABO PN 5,985 INEPAR PN * 0,43 IPIRANGA PET PN * 0,218 ITAUBANCO PN * EJ 1,908 ITAUSA PN 1,497 KLABIN PN 0,319 LIGHT ON * 0,451 PETROBRAS ON 3,733 PETROBRAS PN 9,512 PETROBRAS BR PN * 0,497 SABESP ON * 0,942 SID NACIONAL ON * 1,218 SID TUBARAO PN * 0,575 SOUZA CRUZ ON 0,566 TELE CL SUL ON * EDS 0,525 TELE CL SUL PN * EDS 1,558 TELE CTR OES PN * ED 1,392 TELE LEST CL PN * 0,886 TELE NORD CL PN * EDS 1,081 TELEMAR ON * 1,485 TELEMAR PN * 11,704 TELEMIG PART PN * EDS 1,283 TELERJ PN * 0,518 TELESP PNA * ANT 0,843 TELESP CL PA PN * 4,369 TRAN PAULIST PN * ED 0,653 USIMINAS PNA 1,13 V C P PN * 0,464 VALE R DOCE PNA ANT 3,166 QUANTIDADE TEORICA TOTAL 58,906 * cotação por lote de mil ações Quantidade teórica válida para o período de vigência da carteira, sujeita a alterações somente no caso de distribuição de proventos (dividendo, bonificação e subscrição) pelas empresas. Participação relativa das ações da carteira, divulgada para a abertura dos negócios do dia 02/05/2001, sujeita a alterações em função das evoluções dos preços desses papéis.