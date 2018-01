Ibovespa: carteira válida para setembro a dezembro A Bolsa divulgou há pouco a carteira teórica do Ibovespa, índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que irá vigorar no período de setembro a dezembro deste ano. Confira a seguir os papéis integrantes da carteira, com as respectivas participações. Código Ação Tipo Participação (%) (1) ACES4 ACESITA PN * 0,824 AMBV4 AMBEV PN * 1,381 ARCZ6 ARACRUZ PNB 0,897 BBDC4 BRADESCO PN * 5,131 BRAP4 BRADESPAR PN * 1,384 BBAS3 BRASIL ON * 0,264 BBAS4 BRASIL PN * 1,3 TCSP3 BRASIL T PAR ON * 0,937 TCSP4 BRASIL T PAR PN * 3,675 TEPR4 BRASIL TELEC PN * 2,739 CLSC6 CELESC PNB 0,472 CMIG3 CEMIG ON * 0,181 CMIG4 CEMIG PN * 2,562 CESP4 CESP PN * 1,202 CGAS5 COMGAS PNA* 0,937 CPLE6 COPEL PNB* 1,102 CPNE5 COPENE PNA* 0,353 CRTP5 CRT CELULAR PNA* 1,077 ELET3 ELETROBRAS ON * 1,796 ELET6 ELETROBRAS PNB* 3,163 ELPL4 ELETROPAULO PN * 0,671 EMBR3 EMBRAER ON 1,247 EMBR4 EMBRAER PN 1,214 EBTP3 EMBRATEL PAR ON * 1,905 EBTP4 EMBRATEL PAR PN * 4,748 GRSU3 GERASUL ON * 0,222 GGBR4 GERDAU PN * 0,816 PLIM4 GLOBO CABO PN 4,998 INEP4 INEPAR PN * 0,372 PTIP4 IPIRANGA PET PN * 0,188 ITAU4 ITAUBANCO PN * 2,356 ITSA4 ITAUSA PN 1,429 KLAB4 KLABIN PN 0,266 LIGH3 LIGHT ON * 0,362 PETR3 PETROBRAS ON 3,407 PETR4 PETROBRAS PN 9,087 BRDT4 PETROBRAS BR PN * 0,527 SBSP3 SABESP ON * 0,814 CSNA3 SID NACIONAL ON * 1,116 CSTB4 SID TUBARAO PN * 0,43 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 0,606 TDBH4 TEF DATA BRA PN * 0,032 TCSL3 TELE CL SUL ON * 0,493 TCSL4 TELE CL SUL PN * 1,509 TCOC4 TELE CTR OES PN * 1,306 TLCP4 TELE LEST CL PN * 0,81 TNEP4 TELE NORD CL PN * 1,418 TNLP3 TELEMAR ON * 1,326 TNLP4 TELEMAR PN * 12,25 TMCP4 TELEMIG PART PN * 1,411 TERJ4 TELERJ PN * 0,613 TLPP4 TELESP PN * 0,801 TSPP4 TELESP CL PA PN * 4,509 TRPL4 TRAN PAULIST PN * 0,571 USIM5 USIMINAS PNA 1,182 VCPA4 V C P PN * 0,439 VALE5 VALE R DOCE PNA 3,172 QUANTIDADE TEORICA TOTAL 100 *: cotação por lote de mil ações (1) participação relativa das ações da carteira, divulgada para a abertura dos negócios do dia 03/09/2001, sujeita a alterações em função das evoluções dos preços desses papéis.