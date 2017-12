Ibovespa: desconcentração da carteira A nova carteira do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), que entrou em vigor na semana passada, aprofundou o processo de desconcentração iniciado em maio, quando os recibos de Telebrás deixaram o indicador. Com a saída das ações da Telesp e de Tele Sudeste, a participação das ações de telecomunicações caiu de 44,12% para 33,56% - na época do recibo de Telebrás, esse número era de 51,59%. O sucesso, na semana passada, da troca das ações da Telesp e de Tele Sudeste por BDRs -recibos de ações da Telefónica espanhola negociados simultaneamente em São Paulo, Madri e Nova Iorque, provocou a saída das ações do Ibovespa. Isso foi apenas mais um passo no sentido de desconcentrar a carteira. Acredita-se que dificilmente vai se repetir um quadro em que um papel responderá por 40% do índice, o que chegou a ocorrer com Telebrás. Na nova carteira, a ação com maior peso é Petrobras PN, que responde por 10,186% do Ibovespa. Desse modo, não se deve esperar que uma ação comande sozinha o índice, diz Mann. A pulverização parece ter vindo para ficar. Petrobras e Telemar devem brigar pela liderança do Ibovespa Para ocupar o posto de Telesp, que liderou o Ibovespa em maio e junho, as principais candidatas são Petrobras PN e Telemar PN, entende o diretor de Pesquisa da Linear Investimentos, Manuel Caldeira. Além de serem as ações com maior participação no índice, as perspectivas para os dois papéis são bastante positivas. Uma vantagem de Telemar em relação à Petrobras é que há séries de opções bastante negociadas da empresa de telecomunicações, o que tende a aumentar a liquidez no mercado à vista. Com isso, é possível que, daqui a algum tempo, Telemar acabe tendo mais peso no Ibovespa do que Petrobras. A gestão dos fundos fica mais complicada Caldeira destaca que, por conta da maior desconcentração, a vida do gestor de fundos de ações fica mais complicada. A pulverização obriga os administradores a fazer uma análise mais detalhada das perspectivas de lucratividade de cada empresa. Segundo Caldeira, deverá ficar mais claro separar o bom do mau gestor. O aplicador, portanto, deve ficar mais cauteloso e comparar os resultados dos vários fundos.