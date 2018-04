Ibovespa é o melhor investimento de agosto Invertendo a tendência dos últimos meses, o Ibovespa - índice que mede a variação das ações mais negociadas da Bolsa - foi o melhor investimento de agosto, com rentabilidade de 6,35%. No ano, o Ibovespa ainda está em último lugar, com queda de 23,53%. Em segundo lugar estão os Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), com retorno de 1,45%. No ano, esse investimento traz ganhos de 11,90%. Logo após os CDIs estão os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), com alta de 1,36% e rendimento de 10,70% em 2002. Os fundos DI (pós-fixados) trouxeram, em agosto, ganho de 1,24% ao investidor. No ano, a alta é de 9,80%. Os fundos de renda fixa tiveram alta de 1,22% no mês e de 7,98% em 2002. Em sexto lugar no ranking está a Poupança, com retorno de 0,75% no mês e de 5,82% no ano. Os fundos cambiais tiveram queda de 1,85% no mês, mas, no ano, estão em alta de 29,46%. O dólar paralelo também caiu e ficou em oitavo lugar no ranking, com baixa de 5,19%. No ano, ele está em alta de 17,31%. O ouro, até agora o melhor investimento de 2002, com alta de 44,19%; caiu 11,17% em agosto. O euro vem em penúltimo lugar no ranking, com queda de 11,44% no mês. No ano, o ganho é de 44,19%. Por fim, o pior investimento de agosto é o dólar oficial, que teve queda de 11,85%. No ano, a moeda norte-americana é o terceiro melhor investimento do ranking, com alta de 30,25%. Boi teve bom retorno O Contrato de Investimento Coletivo em Boi (CIC-Boi) teve ganho de 2,31% em agosto. No ano, o retorno ao investidor é de 31,53%. O investimento em engorda de animais não entra no ranking da Agência Estado e as informações são da Arroba´s S.A., empresa de investimento em engorda de bois. Veja, no link abaixo, o ranking de investimentos da Agência Estado, além de cartilha com dicas de investimento e análise de carteiras de acordo com o perfil de investidor e prazo da aplicação.