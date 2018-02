Bolsa sobe 0,90% após BC não descartar novo corte de juros

Sem uma grande fato econômico pelo mundo nesta quinta-feira, 15, a Bolsa de São Paulo, B3, operou durante toda o dia em alta e com baixo grau de oscilação. O índice com as principais ações negociadas no mercado, o Ibovespa, abriu com valorização, teve impulso com o início das negociações nas bolsas de Wall Street para, na parte da tarde, flutuar ao redor de 1%. Fechou o dia com ganhos de 0,90%, aos 84.290,56 pontos, voltando a superar o nível de 10% de ganhos no acumulado deste ano. O giro financeiro do pregão, ou seja, o volume de dinheiro negociado entre compra e venda de papéis, chegou a R$ 11,1 bilhões.

Ibovespa tem maior alta global em 2018

De acordo com Thiago Figueiredo, gestor da Horus GGR, a alta registrada nesta quinta, mesmo que bem mais contida que na quarta-feira, está ligada mais aos fundamentos econômicos do País do que às notícias pelo mundo. A ata do Comitê de Política Monetária (Copom), mais suave e indicando ainda haver espaço para mais um corte na taxa básica de juros na reunião de março, também ajudou no movimento positivo do mercado financeiro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quase no fim da sessão, nem mesmo a acelerada do ritmo de alta dos preços do petróleo no mercado internacional, com impacto direto sobre as ações da Petrobrás, uma das principais empresas da Bolsa, e dos índices em Nova York, como Dow Jones e Nasdaq, foi capaz de acelerar o Ibovespa.

Os papéis da petroleira brasileira fecharam em alta de 1,72%, para ações ordinárias, e 0,78%, para as preferenciais. Entre as blue chips, aquelas campeãs em giro financeiro, ganha destaque Vale ON, que terminou o pregão com valorização de 3,24%, mesmo após ter subido quase 6% ontem.

Para Thiago Figueiredo, os fundos de investimento brasileiros estão ingressando na renda variável ao mesmo tempo em que o fluxo de não-residentes diminui. "O estrangeiro está devolvendo ao longo de fevereiro a forte entrada que vimos no primeiro mês de 2018."

De acordo com a B3, os investidores estrangeiros retiraram R$ 905,934 milhões no pregão da última sexta-feira, 9. Com o resultado, em fevereiro o fluxo estrangeiro já está negativo em R$ 4,324 bilhões, após o sexto pregão consecutivo de retiradas. Em 2018, o saldo está positivo em R$ 5,225 bilhões.

Segundo Ariovaldo dos Santos, gerente da mesa de renda variável da H.Commcor, a melhora do bom humor externo contribui para a continuidade dos ganhos na sessão desta quinta. "Voltamos para perto dos preços do pico", lembrou. No dia 26 de janeiro, o Ibovespa fechou aos 85.530,83 pontos, com alta de 2,21%.