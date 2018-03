Ibovespa fecha em alta de 2,29% Numa demonstração de resistência, o Ibovespa voltou a minimizar o temor da guerra - que pressionou os pregões europeus e americano -, para fechar em alta de 2,29%. O volume financeiro somou R$ 415 milhões. A Bolsa paulista abriu somente às 13 horas, por problemas técnicos em seu sistema eletrônico. Já em Nova York, os índices só se recuperaram na última meia hora de negociação. O Dow Jones fechou em alta de 0,37% e a Nasdaq subiu 0,60%. A celeuma em torno do megapoço de petróleo descoberto pela Petrobras em Sergipe não impediu a valorização dos papéis. Petrobras PN subiu 3,05% e Petrobras ON avançou 3,25%. Segundo apurou a Agência Estado, o mercado está dando o benefício da dúvida à informação de que o poço tem um potencial de 1,9 bilhão de barris de "ótima" qualidade -informação dada pela Agência Nacional de Petróleo ontem à tarde. Esta declaração recebeu um contraponto forte da Petrobras ontem mesmo: a estatal divulgou comunicado informando que qualquer número sobre o potencial de Sergipe seria especulativo. O dólar resistiu por mais um dia à volatilidade dos indicadores externos, causada pela expectativa sobre o início da guerra no Iraque. O câmbio comercial fechou próximo da mínima do dia, em baixa de 0,43%, a R$ 3,47 na venda - menor patamar desde 20 de janeiro (R$ 3,408). O IGP-M referente à primeira prévia de março, de 0,63%, veio no piso das expectativas e pode garantir mais alívio às projeções de juros futuros amanhã. O resultado do índice era aguardado com ansiedade pelo mercado pelo fato de referir-se já ao início de março e por tratar-se do indexador de alguns preços administrados. E pode ser considerado uma boa notícia, porque reflete uma desaceleração da inflação, já que o resultado da primeira prévia de fevereiro havia sido de 0,89%.