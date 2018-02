Ibovespa opera com estabilidade e avança 0,28%, aos 84.524,57 pontos

O Ibovespa operou nesta sexta-feira, 16, em torno da estabilidade, sem força para se firmar em uma direção única. De acordo com analistas, tanto o bom humor do mercado externo quanto as boas perspectivas dos investidores com relação ao crescimento global e doméstico limitaram qualquer realização. O índice à vista encerrou a sessão em alta de 0,28%, aos 84.524,57 pontos. Na semana, os ganhos são de 4,48% e, no ano, 10,63%.

O dólar terminou o dia cotado a R$ 3,2256, em baixa de 0,12%. Na semana, acumulou baixa de 2,12%. Os negócios somaram US$ 389,8 milhões, segundo dados da B3. No mercado futuro, o dólar para março caiu 0,09%, aos R$ 3,2350, e com US$ 17 bilhões movimentados.

"Não há um movimento forte de realização porque o investidor aguarda os resultados das empresas na semana que vem e se mantém otimista", notou Pedro Galdi, analista da Magliano Corretora.

Fabricio Estagliano, analista-chefe da Walpires Corretora, complementa dizendo que na sessão de hoje o volume de negócios foi equilibrado, sem destaque para a ponta compradora ou vendedora e isso explicaria, em parte, o fato de o Ibovespa ter operado em torno da estabilidade.

O bom andamento dos pares em Wall Street e das outras bolsas também segurou o índice brasileiro, que, em vários momentos do pregão, oscilou de acordo com o ritmo do Dow Jones, que se manteve em alta.

O mecanismo de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro não teve influência sobre a sessão de negócios, segundo os analistas. E nem mesmo o que deriva disso, ou seja, a eventual suspensão da apreciação da Reforma da Previdência pelo Congresso - uma vez que não é permitido alteração na Constituição Federal com uma intervenção decretada - teve impacto significativo.

Mais cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reconheceu que, com a votação no Congresso do decreto da intervenção no Rio, seria mesmo difícil analisar a reforma nas próximas semanas. O início das discussões estava previsto para a próxima terça-feira, 20. No entanto, o presidente Michel Temer afirmou que, se sentir que há votos para a aprovação, ele pode interromper temporariamente a ação, votar a reforma e depois retomar.

Analistas de mercado dizem que a não-aprovação das novas regras de aposentadorias do país já está precificada. No entanto, há um receio de que, sem a reforma, outras duas agências de classificação de risco, a Fitch Ratings e Moody´s, também rebaixem a nota de crédito do país a exemplo do que fez a S&P Global, em janeiro passado.

"Aí, sim, pode azedar o mercado", diz Thiago Figueiredo, gestor da Horus GGR. Ele ressalta que o dinheiro dos investidores estrangeiros que está entrando é mais especulativo, uma vez que, pelo país não ser mais grau de investimento, não pode ser de fundos de pensão de vários países que vinham para ficar mais tempo. "É um dinheiro mais volátil, arisco e, por isso, sai mais fácil."

Entre as blue chips, as ações da Petrobrás caíram 0,05% (ON) e subiram 0,10% (PN), essas em linha com a alta do petróleo. Já a Vale ON fechou em alta (0,17%) em um dia de anúncio de produção recorde. No setor financeiro, Itaú Unibanco PN subiu 0,45%, Banco do Brasil ON valorizou 1,0% e as Units do Santander, 0,71%. Na contramão, Bradesco PN, em queda de 0,18%.

Câmbio. Já as cotações do dólar mostraram inconstância ao longo desta sexta-feira, em meio a influências diversas, desde os fluxos cambiais até as especulações em torno da reforma da Previdência. Nenhum desses, no entanto, foi expressivo ao ponto de consolidar uma tendência mais firme da moeda. Segundo operadores, as cotações continuaram bastante sensíveis aos movimentos de entrada e saída de recursos do País, uma vez que a liquidez foi reduzida.