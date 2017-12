Ibovespa perde para ações de bancos Em 2001, as ações do setor bancário devem continuar proporcionando bom rendimento aos investidores, na opinião dos especialistas do mercado. Segundo Alexandre Varsarhelyi, gestor de Investimentos do Deutsche Bank, a valorização de papéis dos bancos tende a permanecer correndo acima do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Enquanto as ações PN (preferenciais, sem direito a voto) do Bradesco estão acumulando ganho de 5,32% no ano, o Ibovespa está com queda de 17,72%. No mês, as ações do Bradesco estão rendendo 20% e as do Itaú, 2,36%. Já o Ibovespa, está com queda de 5,41%. Existe ainda a expectativa de que em 2001 ocorra uma queda no nível de inadimplência, além de um crescimento em torno de 30% na concessão de crédito, explica Paschoal Paione, analista de Investimentos da Fator Doria Atherino. "Com isso, os riscos do investimento serão ainda menores, tornando o setor um dos de menor risco da bolsa."