Ibovespa: Petrobrás é companhia de maior peso A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) divulgou ontem a carteira definitiva para o período de janeiro a abril de 2001do Índice Bovespa, que calcula a valorização de uma cesta com as ações mais negociadas, com participação diferenciada de cada papel, de acordo com o seu volume de negócios. Não houve surpresas, mas foram registradas algumas mudanças. Petrobrás sustentou o posto de maior participação no índice, com peso de 12,27% somando-se ações ordinárias (ON, com direito a voto) e preferenciais (PN, sem direito a voto). Telemar manteve-se na segunda posição, com participação de 11,39% somando ONs e PNs. Entretanto, Telemar PN figura como ação com maior força sobre Ibovespa, ultrapassando Petrobrás PN, respondendo por uma parcela de 9,75% do indicador. Globocabo foi a ação que teve o aumento mais sensível, como já vinha sendo esperado desde a divulgação da primeira prévia. A participação da ação no índice deu um salto de 1,84 ponto porcentual, saindo de 6,54% para 8,38%. Banespa PN perdeu um pouco de espaço em relação à carteira que vigorou de setembro a dezembro, caindo de 3% para 2,51%. Cesp PN foi beneficiada e sua participação subiu de 0,87% para 1,13%. Eletrobrás vem diminuindo constantemente sua participação no Ibovespa. Entre as ações ON e PN, o peso da empresa elétrica saiu de 6,04% da carteira vigente até o final de 2000, para 5,11% na composição que estreou ontem. Já Embraer viu sua importância cair de 3,09% para 1,82%. Bradesco PN saiu de 6,20% para os atuais 3,73% e Bradespar PN foi elevada de 0,41% para 2,12%.