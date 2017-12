Ibovespa segue bom humor externo e fecha em alta de 1,5%

SÃO PAULO - Depois de uma manhã agitada e de uma tarde com menos negócios, o Ibovespa fechou com o sinal positivo, impulsionado principalmente pela alta das ações de Petrobrás e de bancos. A bolsa brasileira basicamente seguiu o bom humor dos investidores nos mercados internacionais. Os estrangeiros ficaram menos ariscos à renda variável com o possível final feliz no impasse da Grécia e com a recuperação das bolsas na China, resultante de medidas do governo chinês para gerir os riscos da chamada bolha do mercado acionário.

O Ibovespa fechou em alta de 1,56%, aos 52.590,72 pontos. A PN da Petrobrás contribuiu bastante para esse avanço, subindo 2,08%. A ON da petroleira seguiu na mesma linha, fechando com uma valorização de 2,23%. O resultado foi basicamente um ajuste nos preços em relação às bolsas internacionais, segundo os analistas.

Entre os grandes bancos, a PN do Itaú Unibanco fechou em alta de 3,03%. A PN do Bradesco encerrou o pregão com um avanço de 3,98%.

A Vale, que operou em alta ao longo de todo o pregão, inverteu o sinal pouco antes do fim da sessão. Com isso, a ON da mineradora fechou em queda de 0,29%, e a PNA em -0,89%.

Mesmo com a alta de hoje, o Ibovespa não voltou ao patamar do fim de junho, quando encerrou o mês aos 53.080,00 pontos. O indicador encerrou a semana em alta de 0,14%. Na máxima do dia, chegou a 52.786 pontos (+1,94%). A mínima de foi de 51.782 pontos (0%). O volume financeiro somou R$ 4,89 bilhões. No início da sessão, a projeção sobre o giro financeiro chegou a exibir mais de R$ 7,75 bilhões. Em julho, o índice acumula perda de 0,92% e em 2015, alta de 5,17%.