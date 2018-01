Ibovespa sobe 2,58% e dólar fecha na cotação mínima O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - fechou nesta quinta-feira com uma alta de 2,58%, fixado em 27.401 pontos. As ações que mais subiram no Ibovespa foram as preferenciais (PN, sem direito a voto ) da NET (8,33%) e as ordinárias (ON, com direito a voto) da TIM Participações (8,23%). Entre as maiores baixas, fecharam os papéis preferenciais da indústria de celulose Aracruz (0,79%) e os ordinários da estatal Petrobras (0,42%). O movimento financeiro da sessão foi de R$ 1,305 bilhão, movimentados por 57.124 operações. No mercado cambial, o dólar caiu 1,68% em relação aos últimos negócios de ontem, fechando no patamar mínimo do dia, em R$ 2,3980. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou até a máxima de R$ 2,4420.