Ibovespa supera 22 mil pontos; fluxo forte derruba dólar A Bolsa paulista bateu novo recorde histórico de pontuação no penúltimo pregão do ano: o Ibovespa fechou em 22.046 pontos e com alta de 1,10%. "Ninguém está disposto a sair da posição", afirmou um analista ao serviço Broadcast da Agência Estado. O volume negociado somou R$ 694 milhões e ficou acima do giro de sexta-feira. O mercado foi sustentado pelo avanço das Bolsas em Nova York, otimismo com a economia brasileira em 2004 e a possibilidade de aumento das exportações de carne em função do problema da vaca louca nos Estados Unidos. A previsão de cortes mais brandos da taxa de juro doméstica no início de 2004 foi reforçada pelo IGP-M de dezembro de 0,61%, que ficou acima das previsões do mercado entre 0,50% e 0,55%. O mercado não contava com o forte fluxo comercial hoje nem com entradas financeiras tão expressivas como ocorreu na sexta-feira. Prevendo agora que o dólar pode encerrar o ano muito perto de R$ 2,90, algumas tesourarias procuraram zerar posições compradas, estimuladas também pela perspectiva de continuidade das captações externas por empresas e bancos brasileiros no início de 2004, afirmaram operadores à AE. Essa oferta de moeda não encontrou demanda suficiente no mercado e as cotações cederam ainda mais à tarde. No fechamento, o "pronto" estava no menor nível desde 4 de novembro, cotado a R$ 2,862, queda de 1,38%. Como amanhã será o último dia útil de negócios do ano no mercado interbancário de dólar e dia de formação da ptax (taxa média) - a ser usada sexta-feira (2/1) na liquidação do dólar futuro janeiro na BM&F e também nos ajustes da dívida cambial não-renovada de US$ 2,6 bilhões que estará vencendo - a expectativa é que os investidores tentarão pressionar o dólar à vista para elevar a ptax. Mas o sucesso dessa estratégia dependerá do tamanho do fluxo de recursos no mercado.