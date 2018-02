Ibovespa tem alta de 4% na primeira quinzena Dentre as diversas modalidades de aplicações financeiras destinada à pessoa física, durante os primeiros 15 dias de fevereiro, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresenta a melhor rentabilidade. De acordo com o ranking elaborado pela Agência Estado, o Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa ? registra um ganho de 4%. Em seguida aparecem os investimentos atrelados à valorização do dólar. O fundos cambiais ? que pagam uma taxa de juros prefixada além da variação da taxa de câmbio ? estão com uma rentabilidade nominal de 3,07%. Pela cotação do dólar oficial divulgado pelo Banco Central (BC), a valorização do dólar está em 0,81%. Quem optou pela compra da moeda norte-americana no mercado paralelo ficou com uma perda de 0,39% durante a primeira quinzena do mês. Por fim, aparecem os fundos de renda fixa ? que pagam juros prefixados de títulos públicos federais ? e os fundos com remuneração pós-fixada, chamados de DI, ambos com ganho nominal de 0,62%. Logo atrás estão os CDBs de 30 dias (para média quantias), rendendo 0,56%. Já a caderneta de poupança rende no mês 0,51%. Acumulado do ano No entanto, algumas posições se invertem no resultado acumulado do ano. A melhor opção para o investidor foi a aplicação em fundos cambiais, que renderam 7,52%. No período, a valorização do dólar, de acordo com o BC, foi de 5,07%. Os fundos de renda fixa prefixados e os fundos DI rendem um pouco mais de 2%, enquanto que os CDBs e a poupança rendem 1,87% e 1,28%, respectivamente. Na lanterninha está o Ibovespa, com perda de 2,56%.