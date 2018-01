Ibovespa tem forte queda e dólar sobe 0,71% O Ibovespa fechou em baixa de 3,36%, em 24.815 pontos, entre a máxima de +0,10% e a mínima de -3,36%, com volume de R$ 1,35 bilhão. Contrato de Ibovespa futuro para agosto, baixa de 3,72%, em 25.380 pontos, entre a máxima de +0,30% e mínima de -3,76%. O Dólar comercial fechou a R$ 2,397 na compra e R$ 2,399 na venda, alta de 0,71%. Paralelo a R$ 2,647 na compra e R$ 2,747 na venda, alta de 0,37%. Cotação internacional do euro: US$ 1,203 (às 18h45).