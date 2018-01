Ibovespa vai manter concentração A Bolsa de Valores de São Paulo acabou de alterar a sua carteira de ações, retirando os recibos Telebrás de sua média de preços. Por conta disso, a carteira do Ibovespa - Índice da Bovespa - está bem mais desconcentrada. Ou seja: mais ações estão participando da formação do índice, e com menor peso na média final. Mas os analistas alertam: a médio prazo novamente haverá uma maior concentração sobre uma ou duas ações. Como apurou reportagem de Aline Cury Zampieri, o chefe da área de análise de empresas do Banco Pactual, Ricardo Kobayashi, explica que neste período, as participações das companhias irão oscilar entre 5% e 10% do total. Enquanto isso, o Ibovespa deverá passar por duas ou três revisões e, a partir daí, a composição sólida será definida. A expectativa é que uma ou duas ações responderão por 20% do total. O setor mais bem cotado para disputar a liderança é o de telecomunicações. Atualmente, Telesp PN responde por cerca de 13% das negociações e deverá continuar como a de maior liquidez no Ibovespa. Na semana passada, o volume de operações com o recibo preferencial da Telesp ficou muito próximo das negociações com Telebrás, que saiu do Ibovespa, mas ainda tem liquidez considerável. Telesp causa distorções Os especialistas destacam, porém, que o comportamento das ações da Telesp no momento provoca uma forte distorção no novo índice, relata o repórter Sérgio Lamucci. Como a maior parte das ações da Telesp será trocada por papéis da Telefónica, as ações da companhia paulista estão acompanhando o vaivém dos papéis da empresa espanhola em Madri. Essa troca deve acontecer em duas ou três semanas. Dependendo da adesão dos investidores à proposta da Telefónica, as ações da Telesp sairão do Ibovespa. Na melhor das hipóteses, para os analistas, elas terão uma participação bem pequena no Ibovespa. O mesmo vale para as ações da Tele Sudeste Celular, que também serão trocadas por papéis da Telefónica. Por conta disso, a cara do índice vai mudar significativamente. As ações ON da Telesp Celular também poderão deixar o índice, porque a Portugal Telecom, controladora da empresa, fez uma oferta de recompra desses papéis. Ou seja, ações que representam 17,16% do índice podem sair do IBovespa em breve.