IBS: produção brasileira de aço bruto cai em outubro A produção brasileira de aço bruto caiu 3,7% em outubro em relação a setembro para 2,9 milhões de toneladas e recuou 0,1% em relação a outubro do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS). No acumulado deste ano de janeiro de a outubro, a produção nacional de aço bruto totalizou 29,7 milhões de toneladas, o que representa um volume 6,5% superior a igual período do ano anterior. A maior parte da produção brasileira é de laminados, que são produtos siderúrgicos de maior valor que os semi-acabados. Em outubro, a produção de laminados foi de 2,3 milhões de toneladas, equivalente a um aumento de 2,5% em relação a setembro. No acumulado do ano, a produção de laminados totalizou 22 milhões de toneladas, uma alta de 3% sobre o mesmo período de 2007. Em outubro, as vendas internas totais foram de 1,902 milhão de toneladas, 0,4% acima do mesmo mês do ano passado. No ano até outubro, as vendas internas totalizaram 19,453 milhões de toneladas 14,4% mais que nos dez primeiros meses de 2007. As vendas internas de laminados no mês passado caíram 3,3% em relação a setembro para 1,85 milhões de toneladas. No entanto, como houve forte expansão em meses anteriores, no acumulado do ano até outubro, as vendas internas de laminados atingiram 18,8 milhões de toneladas, com alta de 14,2% em relação ao período de janeiro a outubro de 2007. Já as vendas totais das usinas siderúrgicas para o mercado externo caíram 26,4% em outubro para 520 mil toneladas, de 707 mil toneladas no mesmo mês de 2007. Com isso, o resultado no acumulado do ano até o mês passado foi de aproximadamente 7,5 milhões de toneladas, volume 7,2% inferior ao obtido de janeiro a outubro de 2007. A redução das vendas externas foi mais pronunciada entre os laminados, onde o resultado de outubro, de 210 mil toneladas, ficou 22,8% abaixo do de igual mês de 2007. No acumulado do ano, as vendas externas das usinas foram de 2,8 milhões de toneladas, 22,8% menores que as dos primeiros dez meses de 2007.