Icatu e iGFinance lançam PGBL pela Internet O iGFinance e a Icatu Hartford Seguros estão lançando no mercado de previdência privada um novo Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) pela Internet. Com a contribuição mínima de R$ 200 por mês, pode-se adquirir uma plano de aposentadoria privada online, que se chamará PGBL.net. O PGBL.net é o primeiro produto do setor desenvolvido para ser negociado e comercializado exclusivamente pela Internet. Todo o relacionamento do cliente com o produto será realizado através d o computador, como a compra, pagamento de contribuições, consulta de saldos e extratos. A redução dos custos operacionais permite oferecer ao cliente taxas de administração e valores mínimos de contribuição mais baixos que as do mercado. Em caso de contribuição única, o valor mínimo para o PGBL.net será de R$ 2,5 mil, enquanto na versão off-line este valor é de R$ 15 mil. Na opção de plano com contribuição mensal, a vantagem também é do PGBL.net o valor mínimo é R$ 200,00, enquanto fora da rede, este valor é de R$ 600,00. O produto chega ao mercado em quatro opções de investimento: Moderado C (renda fixa), Composto 10 (90% renda fixa e 10% renda variável), Composto 20 (respectivamente, 80% e 20%) e Composto 49 (51% e 49%).