Icatu Hartford lança dois seguros de vida A Icatu Hartford Seguros, empresas especializada em seguros de vida e previdência privada, lançou dois novos seguros de vida: o Invida Familiar e o Invida Master. O Invida Familiar é um seguro de vida onde as coberturas são escolhidas por módulos, permitindo a inclusão do cônjuge. O produto é voltado para clientes entre 21 e 65 anos. Na composição em módulos, o cliente contrata as coberturas que efetivamente necessita. O valor mínimo para aplicação do Invida Familiar é de R$ 50,00. O valor máximo de capital segurado é de R$ 800 mil, e o mínimo, de R$ 30 mil. As coberturas incluem casos de morte (acidental e natural), invalidez permanente total ou parcial por acidente, além de invalidez permanente total por doença. As coberturas opcionais permitem a inclusão do cônjuge e do serviço de assistência funeral básico. O Invida Master é um seguro de vida voltado para pessoas entre 66 e 80 anos, sem acumulação de reserva e com renovação anual automática. O seguro oferece indenização cumulativa no caso de morte acidental. As coberturas incluem casos de morte e indenização especial por morte acidental. O capital segurado oscila entre R$ 5 mil e R$ 80 mil e o valor mínimo para aplicação é de R$ 50,00