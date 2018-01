Icatu Hartford vai comprar a Canada Life no Brasil A Icatu Hartford vai comprar a Canada Life no Brasil. Os termos da negociação, não divulgados, já estão fechados e a conclusão da operação depende agora das aprovações de órgãos como a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Secretaria de Previdência Complementar (SPC), o que as empresas esperam que ocorra até o fim deste ano. Com isso, a Icatu, que já era a maior seguradora independente no Brasil, consolida-se nessa posição, com ativos que passam de R$ 1,9 bilhões para pouco mais de R$ 2 bilhões incluindo os da filial brasileira da Canada. Com a compra, a Icatu Hartford considera que passa da 9a para a 7a posição no ranking, passando o HSBC e a Caixa Econômica Federal. "A Canada Life tem 90% dos negócios em São Paulo e nós temos apenas 15% originados de São Paulo, é menos do que gostaríamos", disse o presidente da Icatu, Marcos Falcão, que espera agora aumentar a penetração na capital econômica do País. A parte comercial da empresa comprada será toda absorvida e ainda será analisada em que área serão feitas demissões. Voltada para clientes corporativos e de alta renda, a Canada Life no Brasil está sendo vendida, segundo seu presidente Marcello Ribeiro, porque o grupo Power Financial Company, que adquiriu a empresa mundialmente há cerca de um ano, tem por filosofia não investir em países emergentes. Por isso, disse, foram vendidas as unidades do grupo no Caribe, em Hong Kong e agora no Brasil.