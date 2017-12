Icatu lança novo plano de previdência A Icatu Hartford Seguros lança nessa semana um novo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) para pessoas físicas, o Invida PGBL. O produto permite a contratação, integrada ao plano de aposentadoria, de três benefícios adicionais para os riscos de morte e invalidez, que também são dedutíveis do Imposto de Renda (IR). São eles: Renda por Invalidez, Garantia Familiar e Pensão por Prazo Certo. A principal característica do benefício Renda por Invalidez é o pagamento vitalício. Na Garantia Familiar há uma indenização em caso de morte do titular e pagamento do Serviço de Assistência Funeral (SAF). Já a Pensão por Prazo Certo garante uma renda para a família do titular por 15 anos. O investimento mínimo no Invida PGBL é de R$ 120,00 e varia de acordo com as combinações de risco e aposentadoria que a pessoa fizer. O capital do produto será administrado pela BBA-Capital Icatu Investimentos, que gerencia R$ 5 bilhões de recursos de seguradoras e fundos de pensão do País. Produto oferece flexibilidade Uma das principais características do produto é a flexibilidade. Isso porque os interessados podem contratar apenas o plano de aposentadoria, ou acrescentar os benefícios que quiser. Além disso, no PGBL o cliente escolhe a carteira em que quer aplicar seu dinheiro e recebe 100% dos rendimentos obtidos, sem sofrer taxação sobre os investimentos. As quatro opções do Invida PGBL são moderado (com 100% em renda fixa); composto 10 (90% em renda fixa e 10% em renda variável); composto 20 (80% em renda fixa e 20% em renda variável); e composto 49 (51% em renda fixa e 49% em renda variável). É possível também escolher a periodicidade das aplicações - mensal ou única - e também fazer aplicações esporádicas.