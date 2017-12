ICG supera Ibovespa no setor de bancário A elevada concentração em ações do setor bancário faz com que o Índice de Governança Corporativa (IGC), que completou ontem um mês de existência, apresente desempenho melhor do que o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). O IGC foi criado em 26 de junho pela Bovespa e concentra as ações das 15 empresas que aderiram ao selo nível 1 de governança corporativa, com regras de transparência no relacionamento com o mercado. A pedido da Agência Estado, a Economática realizou um estudo retroativo para verificar como seria o comportamento do IGC se ele já existisse há mais tempo. Pela pesquisa, o índice registraria queda de 7,70% do final de agosto do ano passado até anteontem. No mesmo período, o Índice Bovespa despencou 19,55%. Desde seu lançamento, o IGC teve perda de 2,50%, enquanto o Ibovespa caiu 4,01%. Os especialistas não acreditam que o melhor desempenho se deva ao posicionamento das companhias com o mercado. O fato de as instituições financeiras apresentarem peso próximo a 80% na carteira é determinante para esse resultado - Bradesco, Itaú, Itaúsa e Unibanco são os papéis de maior destaque. Alexandre Leal, gerente de produtos do BBA-Icatu, explicou que o setor financeiro tem flexibilidade maior na administração em momentos de instabilidade econômica. Segundo ele, os bancos adaptam as atividades mais facilmente ao cenário - o que acaba se refletindo positivamente nos papéis. O diretor de investimentos do ABN Amro Bank, Alexandre Póvoa, afirmou que esse movimento pode ser verificado principalmente em períodos de elevada volatilidade, quando os investidores buscam essas aplicações para se proteger. Leal lembrou ainda que o setor de telecomunicações, influencia o índice, que acaba sendo atrelado ao instável Nasdaq, indicador americano que concentra as ações de alta tecnologia. Os setores de maior peso das carteiras fizeram com que o IGC tivesse comportamento melhor, mas os especialistas afirmam não haver qualquer indicação de que isso será mantido. Para eles, o IGC ainda não reflete o conjunto de regras da governança corporativa. Para Mauro Cunha, sócio diretor da Investidor Profissional, a reação do mercado é algo para ser percebido no longo prazo. A maioria das empresas presentes no IGC, diz, não realizou mudanças na política de relações com os acionistas para atender às exigências do selo nível 1 da Bolsa.