ICI recusa oferta de US$ 15,9 bi da Akzo A ICI, maior indústria química britânica, recusou uma oferta melhorada de US$ 15,9 bilhões da rival holandesa Akzo Nobel. Segundo a ICI, o incremento de 8% na proposta não é suficiente. A ICI, fabricante das tintas Dulux, admitiu que as duas empresas continuam negociando. Mas a Akzo declarou não ter certeza se fará uma nova oferta.