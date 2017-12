ICMS menor não reduzirá preço do álcool, alerta Sindicom A redução da alíquota do ICMS sobre o álcool hidratado em São Paulo ? de 25% para 12% -, que será sancionada amanhã, não deve ter grande impacto no preço do combustível nas bombas, segundo avaliação do Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom). O diretor da entidade, Alísio Vaz, explica que o mercado paulista de álcool hidratado está "saturado" de produtos irregulares e, por isso, o preço de venda do produto está muito baixo. "Hoje temos uma margem inferior a R$ 0,03 na venda do álcool. Ninguém sobrevive com essa margem, o que indica que há muita sonegação de impostos", diz. O preço médio na capital paulista é de R$ 0,994 por litro. Vaz acredita que, com a redução da alíquota do ICMS para 12%, muitas distribuidoras voltarão a operar na legalidade e, por isso, a tendência é que o preço se mantenha neste patamar. Segundo ele, hoje, o preço justo para o álcool em São Paulo estaria em torno de R$ 1,20.