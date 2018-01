<i>Correio Amazonense</i> demite funcionários sem aviso Cerca de 50 funcionários do jornal Correio Amazonense foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira com o anúncio, feito pelo porteiro, de que estavam todos demitidos e iriam, um por um, entrar para esvaziar suas gavetas. De acordo com a diretora de redação Monica Santaella, ela e o diretor comercial do jornal também foram surpreendidos. "Como o jornal não estava circulando já há dois meses na segunda-feira, no domingo não tinha ninguém na redação. Mas uma pessoa me contou que havia um caminhão levando todos os computadores, vim checar e vi que isso realmente estava acontecendo, mas não consegui falar com o proprietário do jornal", contou. O proprietário do jornal, Carlos Guedes, não foi encontrado pela reportagem.