ICV de novembro registra alta de 0,26%, informa Dieese O custo de vida das famílias paulistanas, medido pelo ICV do Dieese, fechou o mês de novembro com variação de 0,26%, mostrando uma desacelaração de 0,21 ponto porcentual em relação ao índice de 0,47% apurado em outubro. A taxa é também 2,94 pontos porcentuais inferior à inflação de novembro de 2002 que foi de 3,20%. As maiores altas que compõem o ICV foram registradas nos grupos saúde (1,05%) e alimentação (0,29%). Os gastos com transporte contribuíram para reduzir o índice do mês, com queda de 0,25%.