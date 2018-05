ICV desacelera de 0,61% em maio a 0,34% em junho O Índice do Custo de Vida (ICV) no município de São Paulo calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) registrou variação de 0,34% em junho. Em maio, o indicador havia registrado alta de 0,61%. Os grupos que tiveram as maiores altas foram: Habitação (0,86%), Saúde (0,49%) e Transporte (0,48%), que, juntos, contribuíram com 0,33 ponto porcentual no cálculo do índice geral.